Roto will Beschlag-Zulieferer Union in China übernehmen

Der Baubeschlag- und Dachfensterhersteller Roto Frank will den chinesischen Zulieferer Union Ltd. übernehmen. Die Transaktion soll innerhalb der nächsten drei Monate abgeschlossen werden. Union produziert bislang am Standort Ningbo/Zhèjiang südlich von Shanghai mit rund 450 Mitarbeitern Komponenten und Halbteile für Fenster- und Türbeschläge und beliefert Roto bereits seit mehreren Jahren mit Zinkdruckguss- und Aluminiumguss-Teilen. Das Unternehmen soll auch in Zukunft eigenständig operieren und nicht in den Gruppen-Verbund integriert werden. Von Roto wird dies mit bestehenden Lieferbeziehungen von Union begründet, die das Unternehmen auch zu Wettbewerbern von Roto unterhält. Trotzdem soll die Managementverantwortung kurzfristig auf Roto übergehen.



Nach Aussage des Roto-Vorstandsvorsitzenden Dr. Eckhard Keill soll über die Akquisition der Expansionskurs in der Geschäftsdivision „Fenster- und Türtechnologie (FFT)" weiter abgesichert werden. Zuletzt hatte das Unternehmen Anfang 2016 die im Bereich Dichtprofile tätige Deventer-Gruppe sowie den dänischen Beschlaghersteller Peder Nielsen übernommen. Darüber hinaus wurde die Division FFT im vergangenen Geschäftsjahr unter anderem durch die Gründung einer neuen Vertriebsgesellschaft inklusive eigenem Lager in Santiago de Chile gestärkt. Unter Berücksichtigung der zweiten Geschäftsdivision „Dach- und Solartechnologie (DST)" hat die Roto-Gruppe 2016 mit insgesamt 4.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 622 Mio € erwirtschaftet. Damit konnte der Vorjahreswert in Höhe von 620 Mio € leicht übertroffen werden.