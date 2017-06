Rogerson wird neuer CEO beim Harzhersteller Hexion

Craig O. Morrison, Chairman, President und CEO des US-amerikanischen Harzherstellers Hexion, wird Mitte Juli in Ruhestand gehen. Zu seinem Nachfolger wurde Craig A. Rogerson bestimmt, der bislang in ähnlicher Position von Dezember 2008 bis zu der am 21. April abgeschlossenen Übernahme durch Lanxess für das US-amerikanische Chemieunternehmen Chemtura tätig war. Rogerson wird die neue Position am 10. Juli antreten.



Morrison hat Hexion seit seiner Gründung im Jahr 2005 geleitet. Das Unternehmen war damals aus der Verschmelzung von Borden Chemical, Resolution Performance Products und Resolution Specialty Materials hervorgegangen. Kurz zuvor hatte Borden Chemical die Bakelite AG übernommen, die ebenfalls in Hexion integriert wurde. In den folgenden Jahren hatte Hexion weitere Akquisitionen abgeschlossen; unter anderem wurden die Beschichtungs- und Klebstoffaktivitäten der Rhodia Group, die Paraffin-Aktivitäten von Rohm and Haas sowie verschiedene Leim- und Formaldehydaktivitäten von Akzo Nobel, Orica und Arkema übernommen. Im Oktober 2010 folgte die Zusammenführung mit der ebenfalls von Beteiligungsfirmen der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Apollo Management kontrollierten Momentive Performance Materials. Die in der Folge in die Momentive Specialty Chemicals Inc. überführten Harzaktivitäten wurden Mitte Januar 2015 wieder in Hexion umfirmiert.