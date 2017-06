Robers investiert 3 Mio € in Exportverpackungszentrum

Bis zum Frühjahr 2018 investiert Gebr. Robers am Firmensitz insgesamt rund 3 Mio € in den Bau eines neuen Exportverpackungszentrums. Kernstück der Investition, für die am 9. Juni der Spatenstich erfolgen wird, ist eine neue 85 m lange, 23 m breite und 15 m hohe Produktionshalle mit 2.000 m² Grundfläche. Die neue Halle wird mit einem 80 t-Haupt- und einem 12 t-Nebenkran bestückt, eine durchgehende Unterbekranung mit jeweils 3,2 t vervollständigt das Handling für die Verpackung von Maschinen- und Anlagen, sowie die Containerstauung. Mit einer zusätzlich zur Halle geschaffenen, überdachten Lagerfläche von 600 m² und einer rund 1.000 m² asphaltierte Freiplatzlagerfläche werden weitere Optionen zur Zwischenlagerung geschaffen.