Renholmen: Auftrag von Sägewerk Isojoen Saha

Nach Anlagenlieferung an die finnische Sägewerksunternehmen Junnikkala und Lappi Timber hat das schwedische Maschi-nenbauunternehmen Renholmen vor Kurzem einen weiteren Auftrag aus Finnland erhalten. Nach Unternehmensangaben hat das private finnische Sägewerksunternehmen Isojoen Saha mit Sitz in Isojoki bei Renholmen Anlagen für eine grundlegende Modernisierung der Sortierung für frisches Schnittholz in Auftrag gegeben. Die Lieferung umfasst unter anderem die Vereinzelung und Positionierung, ein Kamerasystem und die Abstapelung. Die Anlagenlieferung und Montage soll im Juli erfolgen.



Isojoen Saha beschäftigt rund 47 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionskapazität von rund 135.000 m³/Jahr. Verarbeitet werden zu 55 % Fichte und zu 45 % Kiefer. Die Trocknungskapazität am Standort wird mit 90.000 m³ bei HF 14-20 % angege-ben. Über die Hälfte des Schnittholzes setzt das Unternehmen innerhalb Europas ab, nach Asien bzw. in die Levante und den Nahen Osten werden 10 % bzw. 14 % exportiert.