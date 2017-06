Polstermöbelumsatz ist im April um 13,3 % gesunken

Der Umsatz der deutschen Polstermöbelindustrie ist im April um 13,3 % auf 85,8 Mio € und damit das zweite Mal im bisherigen Jahresverlauf zweistellig gesunken. Wie aus der monatlich auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes erstellten Umsatzstatistik des VdDP hervorgeht, haben sowohl das Inlandsgeschäft (-3,4 %) als auch der Auslandsumsatz (-10,2 %) im April nachgegeben. Für die Eurozone musste dabei ein Rückgang um 14,1 % ausgewiesen werden.



Kumuliert über die ersten vier Monate hat der Umsatz der deutschen Polstermöbelindustrie um 4,9 % auf 348,6 Mio € abgenommen. Die Zuwächse im Januar (+4,8 %) und März (+2,1 %) konnten dabei die Rückgänge im Februar (-11,0 %) und April nicht ausgleichen. Allerdings konnte im Viermonatszeitraum im Ausland noch ein leichtes Plus von 0,8 % erzielt werden, während der Umsatz in Deutschland um 4,3 % zurückgegangen ist. In der Eurozone wurde ein Minus von 3,2 % verzeichnet.