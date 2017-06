Pfeifer baut Brettsperrholzwerk in Lauterbach

Im Herbst beginnt die österreichische Pfeifer-Gruppe mit dem Bau eines 100.000 m³-Brettsperrholzwerks am Standort Lauterbach. Das Investitionsvolumen für das erste BSP-Werk innerhalb der Gruppe liegt nach Unternehmensangaben bei rund 30 Mio €. Die Planungsphase ist laut Pfeifer mittlerweile abgeschlossen, so dass jetzt mit den Umsetzungsmaßnahmen begonnen werden kann. Die Projektleitung liegt bei Josef Dringel, Geschäftsführer der beiden tschechischen Pfeifer-Töchter Holzindustrie Chanovice und der Pfeifer Holz in Trahnov. Bei der Projektierung und Umsetzung wird Dringel von Anton de Menech, geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer der österreichischen Beratungsgesellschaft Timbersol, unterstützt. Die Vergabe der Aufträge an die Maschinenlieferanten ist bisher noch nicht erfolgt, so dass laut Pfeifer aktuell noch keine verlässliche Aussage über die voraussichtliche Inbetriebnahme gemacht werden kann; angestrebt wird Ende 2018.



Mit dem BSP-Werk in Lauterbach erweitert Pfeifer sein bisheriges Produktportfolio im Bereich Holzbau innerhalb der Gruppe. Bereits jetzt werden an den Standorten in Imst/Österreich und Chanovice/Tschechien Brettschichtholz (BSH), ein- und mehrschichtige Massivholzplatten sowie KVH produziert.