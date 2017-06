Pelletproduzent Lignetics übernimmt Marth Companies

Der US-amerikanische Pelletproduzent Lignetics hat Mitte Mai den Hersteller von Pellets, Tiereinstreu sowie Fasern und Zuschlagstoffen The Marth Companies mit Sitz in Marathon/Wisconsin, übernommen. Die Übernahme beinhaltet auch die in der Marth Transportation zusammengefassten Logistikaktivitäten des Unternehmens. The Marth Companies betreibt in Wisconsin insgesamt drei Produktionsanlagen an den Standorten Marathon, Athens und Peshtigo. Das Pelletwerk der Marth Wood Shaving Supply Inc. in Marathon verfügt über eine Produktionskapazität von etwa 120.000 t Pellets pro Jahr und ist primär auf die Herstellung von Pellets für den Wärmemarkt ausgelegt.



Mit der Übernahme erweitert Lignetics, der zu den größten nordamerikanischen Herstellern von Pellet-Sackware für den Wärmemarkt gehört, seine Produktionskapazität auf künftig rund 650.000 t/Jahr. Vor der Übernahme von The Marth Companies unterhielt das Unternehmen bereits Produktionsanlagen in den US-Bundesstaaten Maine, Oregon, Idaho, West Virginia und Virginia. Neben Pellets produziert Lignetics auch Briketts und Anzündhölzer sowie Tiereinstreu.