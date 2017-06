Palettenproduktion ist auf 103 Mio Stück gestiegen

Mit insgesamt 103 Mio Stück ist die deutsche Palettenproduktion 2016 nicht nur das vierte Jahr in Folge angestiegen, sie hat zudem ein neues Rekordniveau sowie erstmals einen Wert über der 100 Mio-Marke erreicht. Mit den heute vom Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) vorgestellten Zahlen bestätigte der Verband seine im September vergangenen Jahres abgegebene Prognose.



Nach Angaben von HPE-Geschäftsführer Jan Kurth haben die anhaltend hohen Investitionen in die Produktionstechnik in Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hersteller weiter verbessert, was sich unter anderem auch in sinken Im- und deutlich steigenden Exporten von Flachpaletten aus Holz widerspiegelt. So gingen die Importe von Flachpaletten 2016 um rund 0,9 % auf rund 64,0 Mio Stück, während die Exporte 2016 um rund 9,4 % auf rund 31,3 Mio Stück zulegen konnten.