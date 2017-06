Österreich: Schnittholzproduktion ist um 5,3 % gestiegen

Im Jahr 2016 wurde von der österreichischen Sägeindustrie laut vorläufiger Zahlen insgesamt 9,215 Mio m³ Schnittholz produziert, was einer Steigerung im Vergleich zu 2015 um 5,3 % entspricht. Mit insgesamt 9,062 Mio m³ entfiel traditionell der Großteil der Produktion auf Nadelschnittholz. Der Nadelschnittholz–Export betrug 2016 rund 5,3 Mio. m³ und steigerte sich somit um rund 5 %. Der Exportwert im Nadelschnittholzbereich erhöhte sich um 3 % auf rund 1,2 Mrd € nicht ganz so stark wie die Produktion.



Die Produktion der Laubholzsägewerke stieg nach dem Rückgang von 2014 (134.000 m³) auf 2015 (126.000 m³) wieder auf 153.000 m³ im vergangenen Jahr. Die Exporte von Laubschnittholz nahmen 2016 um rund 8 % zu und summierten sich auf über 133.000 m³.



Im Jahr 2016 wurden von der österreichischen Sägeindustrie rund 15,4 Mio m³ Rundholz verarbeitet, wovon wiederum 9,0 Mio m³ aus den österreichischen Wäldern stammten, die verbleibenden 6,4 Mio m³ wurden importiert.



Aktuell sind in Österreich etwas mehr als 1.000 Sägewerksbetriebe operativ tätig, die Zahl der Beschäftigten liegt bei annähernd 8.400.