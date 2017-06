Österreich: Möbelproduktion hat um 8,8 % zugelegt

Die wertmäßige Möbelproduktion in Österreich ist nach vorläufigen Angaben des Verbands Österreichische Möbelindustrie auf Basis von Daten der Statistik Austria im Gesamtjahr 2016 um 8,8 % auf 1,99 Mrd € gestiegen. Damit hat sich das Wachstum im vierten Quartal weiter beschleunigt; für die ersten neun Monate war noch ein Anstieg um 7,7 % ausgewiesen worden. 2015 waren die Produktionszahlen auf dem Vorjahresniveau stabil geblieben. Zu dem Anstieg im vergangenen Jahr haben insbesondere Ladenmöbel (+13,5 %), Schlaf-, Ess- und Wohnzimmermöbel aus Holz (+10,7 %), Küchenmöbel (+8,8 %) sowie Büromöbel (+7,5 %) beigetragen. Die Produktion von Sitzmöbeln (-0,4 %) und Matratzen (-2,2%) hat dagegen abgenommen.



Die Möbelexporte haben sich 2016 um 5,1 % auf 880,4 Mio € erhöht. Die Lieferungen in das auch weiterhin wichtigste Exportland Deutschland sind mit einem Plus von 5,3 % auf 359,2 Mio € in ähnlichem Umfang gestiegen. Am stärksten haben dabei die Lieferungen der österreichischen Büromöbelhersteller (+22,7 %) nach Deutschland zugelegt, gefolgt von den Küchenmöbelherstellern (+16,6 %) und den Wohnmöbelherstellern (+8,7 %). Das zweitwichtigste Ausfuhrland der österreichischen Möbelindustrie ist die Schweiz (+6,4 % auf 166,8 Mio €), gefolgt von Polen (+15,5 % auf 49,2 Mio €). Auf diese drei Länder entfielen mit insgesamt 575,2 Mio € knapp zwei Drittel der österreichischen Gesamtexporte.



Mit einem Zuwachs um 6,5 % auf 1,81 Mrd € haben die österreichischen Möbelimporte im vergangenen Jahr wieder stärker zugelegt als im Vorjahr. 2015 waren die Möbeleinfuhren um lediglich 1,2 % gestiegen. Mit 914,4 Mio € entfiel 2016 rund die Hälfte der gesamten österreichischen Möbeleinfuhren auf Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg um 8,8 %. An zweiter und dritter Stelle bei den Lieferländern rangieren Polen (+21,9 % auf 174,7 Mio €) bzw. China (+3,3% auf 144,6 Mio €).