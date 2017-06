NMC übernimmt Mehrheit an Dämmmaterialhersteller Selit

Die NMC International mit Sitz in Luxemburg hat sich mehrheitlich an der auf Verlegeunterlagen spezialisierten Selit-Gruppe beteiligt. Der Zusammenschluss erfolgte am 1. Juni. Die beiden bisherigen Selit-Eigentümer Marco und Rouven Seitner haben im Gegenzug Gesellschafteranteile bei NMC übernommen. Beide Unternehmen werden weiterhin selbstständig am Markt und unter eigenem Namen auftreten. Durch die Fusion ist eine Unternehmensgruppe mit rund 1.600 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 270 Mio € entstanden.



Die in Erbes-Büdesheim ansässige Selit-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Polystyrolschäume zur akustischen und thermischen Dämmung. Schwerpunkt des Produktportfolios sind Verlegeunterlagen für die schwimmende Verlegung von Parkett-, Laminat- und Vinylböden. Die Gruppe beliefert verschiedene europäische Baumarktketten, den spezialisierten Fachhandel sowie Fußbodenhersteller in Europa und in Nordamerika. Neben dem Produktions- und Vertriebsstandort Erbes-Büdesheim verfügt Selit über eine weitere Produktionsstätte in Blumberg/Baden-Württemberg, ein Werk in Plattsburgh/New York sowie über eine US-Vertriebsniederlassung in Atlanta/Georgia. Gruppenweit beschäftigt das Unternehmen rund 170 Mitarbeiter.



NMC produziert synthetische Schaumstoffe für verschiedene Geschäftsfelder. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Verpackungen, Raum-, Fassaden und Terrassenelemente, Trittschalllösungen, technische Isolierungen sowie Industriekomponenten für die Bau-, Möbel und Automobilindustrie. Mit 15 Produktionsstandorten, zehn europäischen Verkaufsbüros und rund 1.450 Mitarbeitern hat NMC im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 200 Mio € erwirtschaftet.