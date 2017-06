Mörth wechselt von Rettenmeier zu Mercer Timber

Johannes Mörth, seit November 2014 Head of International Sales bei der Rettenmeier Holding, wird Ende des Monats ausscheiden und als Sales Director zur Mercer Timber Products (MTP) wechseln. Mit der Verpflichtung von Mörth kommt MTP dem geplanten Aufbau einer eigenen Vertriebsabteilung einen großen Schritt näher. Im Zuge der Übernahme der Assets der Klausner Holz Thüringen GmbH (KHT) durch die Mercer International und der Umfirmierung in MTP hatten sich die Vertragsparteien darauf verständigt, dass der Vertrieb bis zum Aufbau einer eigenen Vertriebsabteilung durch MTP zunächst über Dienstleistungsverträge mit der österreichischen Klausner Trading International (KTI) fortgeführt wird. Diese Übergangsregelung hat keine fixierte Laufzeit und kann von Mercer jederzeit aufgelöst werden.



Vor seinem Wechsel zu Rettenmeier war Mörth von 2010 bis 2014 als Sales Manager bei Ilim Timber Bavaria und in den Jahren davor in vergleichbarer Position bei der österreichischen Weiss GmbH sowie bei der Leitinger GmbH tätig.