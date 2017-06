Moelven modernisiert Sortieranlage im Sägewerk Valåsen

Moelven baut in ihrem schwedischen Sägewerk Valåsen im Juli in die bestehende Sortieranlage einen Puffer ein, in dem bei Stillständen in der Sortierung das auf der Bandsägenlinie mit anschließendem Besäumer frisch eingeschnittene Nadelschnittholz zwischengelagert wird. Durch den Einbau des Puffers, der ab August im Regelbetrieb arbeiten soll, kann die Schnittholzproduktion ohne Unterbrechung weitergeführt werden.



Der Anlage wird von dem schwedischen Maschinenhersteller Renholmen geliefert. Im Rahmen der anstehenden Installation werden zudem zusätzliche Sortierboxen eingebaut sowie die Stapelanlage modernisiert.



Die Produktion des auf 300.000 m³ Nadelschnittholz/Jahr ausgelegten Sägewerks Valåsen verteilt sich zu 70 % auf Kiefern- und 30 % auf Fichtenschnittholz. Das Werk, das von Managing Director Fredrik Wallenstad geleitet wird, setzt mit 86 Mitarbeitern jährlich umgerechnet 65 Mio € um.