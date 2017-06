Metsä Wood beginnt mit Testläufen auf neuer LVL-Anlage

Metsä Wood hat laut einem am 30. Mai veröffentlichten Projekt-Update die Installationsarbeiten in der neuen Produktionslinie für „Kerto“-LVL inzwischen weitgehend abgeschlossen. Im Juni und Juli sollen in den einzelnen Anlagenbereichen Testläufe durchgeführt werden. Die LVL-Produktion soll im Verlauf des dritten Quartals anlaufen. Die offizielle Einweihung ist laut Jari Tikkanen, Senior Vice President Production and Technology bei Metsä Wood, im September geplant.



Die neue, unter der Bezeichnung „KL4“ laufende Produktionslinie soll zwei der drei bislang am Standort Lohja für die LVL-Produktion genutzten Anlagen ersetzen. Die älteste Anlage war bereits vor dem Beginn der Anlageninstallationen zum Jahresende 2016 stillgelegt und demontiert worden. Die beiden anderen haben während der Bauphase weiterproduziert. Wenn die neue Produktionslinie die volle Kapazität erreicht hat, soll auch die zweitälteste Anlage stillgelegt werden. Damit wird Metsä Wood in Lohja künftig noch zwei Produktionslinien für Kerto-LVL betreiben.