Mellanskog baut in Eskilstuna neues Rundholzterminal

Ab September 2017 will die schwedische Waldbesitzervereinigung Mellanskog im Eskilstuna Logistics Park, rund 100 km westlich von Stockholm, ein neues Bahnterminal für den Rundholzumschlag in Betrieb nehmen. Vor Kurzem konnte Mellanskog hierzu mit der Gemeindeverwaltung von Eskilstuna einen langfristigen Pachtvertrag für das Gelände abschließen.



Über das Terminal sollen vor allem Rundhölzer aus den Regionen Sörmland und Örebro umgeschlagen werden, wobei vorerst ein Schwerpunkt auf Industrieholz gelegt wird. Im August soll mit der Beifuhr von Rundholz begonnen werden, für September ist die Abwicklung eines ersten Ganzzuges vorgesehen. Die Rundholzvermessung erfolgt über fotooptische Anlagen, mit denen die Ladungen der zufahrenden LKW erfasst und das Volumen über die SDC in Sundsvall ermittelt werden kann.



Das neue Terminal ist Teil der Strategie von Mellanskog, die in- und externe Logistik zu verbessern. Darüber hinaus eröffnet das Terminal nach Unternehmensangaben Möglichkeiten, neue Kunden außerhalb der bisherigen Einzugsgebiete zu erreichen.