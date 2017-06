Maschinenexporte nach Nordamerika haben stark zugelegt

Die Exporte der deutschen Holzbearbeitungsmaschinen-Industrie nach Nordamerika haben in den ersten vier Monaten 2017 stark zugelegt. In die USA wurden nach Angaben des VDMA-Fachverbandes Holzbearbeitungsmaschinen Anlagen im Wert von 73 Mio € geliefert. Dies entspricht einer Steigerung von 10 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Lieferungen nach Kanada sind von Januar bis April sogar um 22 % auf 9 Mio € gestiegen. Aufgrund des anhaltenden Modernisierungsdrucks in der Säge- und Holzwerkstoffindustrie rechnet der VDMA-Fachverband auch weiterhin mit einer hohen Investitionstätigkeit in der nordamerikanischen Holzindustrie.



Basierend auf der Entwicklung zu Jahresbeginn erwartet der Fachverband für die USA deshalb im Gesamtjahr 2017 eine Steigerung der Exporte deutscher Hersteller um 10 % auf 225 Mio €. Dies wäre der höchste Wert in den vergangenen 20 Jahren, letztmals wurde ein vergleichbares Niveau mit 220 Mio € im Jahr 2006 erreicht. Anschließend waren die Exporte in die USA bis zum Jahr 2009 auf 58 Mio € eingebrochen, seither hat sich ihr Wert aber wieder kontinuierlich erhöht.



Für Kanada prognostiziert der VDMA-Fachverband im Gesamtjahr 2017 Exporte der deutschen Hersteller in Höhe von 28 Mio €. Auch dieser Wert läge deutlich über dem im Jahr 2009 erreichten Minimum von 12 Mio €. Das letztmals im Jahr 2006 erreichte Niveau von 50 Mio € bzw. der 2000 erreichte Höchstwert der vergangenen 20 Jahre in Höhe von 88 Mio € würde damit aber weiterhin deutlich verfehlt.