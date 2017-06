Lorenger zum President Office Furniture bei HNI ernannt

Der US-amerikanische Büromöbelhersteller HNI hat Jeff Lorenger zum President des Geschäftsbereichs „Office Furniture“ ernannt. Er berichtet in dieser Position an Stan Askren, Chairman, President und CEO von HNI. Lorenger ist 1998 in das Unternehmen eingetreten und war seitdem in verschiedenen Führungspositionen tätig.



Neben Büromöbeln umfasst HNI noch den zweiten Geschäftsbereich „Hearth Products", in dem die Aktivitäten mit Holz- und Gaskaminen zusammengefasst sind.