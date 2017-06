Lohmeyer übernimmt Schilling-Kraftwerk in Schwendi

Die Beteiligungs- und Projektentwicklungsgesellschaft Stephan Lohmeyer Business Development hat das Holzheizkraftwerk der insolventen Bio-Kraftwerk Schilling GmbH in Schwendi übernommen. Der Kaufvertrag wurde am 30. Mai unterzeichnet. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Bei der am 14. März durchgeführten Zwangsversteigerung des 2008 für rund 8 Mio € gebauten und seit 2014 insolventen Biomasseheizkraftwerks war noch kein Käufer gefunden worden; laut Medienberichten war das Mindestgebot von 500.000 € nicht erreicht worden.



Das Biomasseheizkraftwerk in Schwendi verfügt über 7,5 MW Feuerungsleistung und 1,2 MW elektrische Leistung. Da am Standort Schwendi keine ausreichende und nachhaltig gesicherte Wärmeabnahme vorhanden ist, wird laut Lohmeyer über eine Verlagerung der Kraftwerksanlage an einen neuen Standort nachgedacht. Für die Betriebsimmobilie wird eine Folgenutzung als Gewerbeimmobilie geprüft.