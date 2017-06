Kronospan will in Sanem rund 330 Mio € investieren

Die Kronospan-Gruppe will den unter Kronospan Luxembourg S.A. firmierenden Standort Sanem/Luxemburg in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Das Unternehmen will dafür in zwei größeren Investitionsphasen insgesamt rund 330 Mio € einsetzen.



Die erste, von 2017 bis 2021 laufende Phase umfasst unter anderem den Bau von zwei Biomassekraftwerken sowie die Modernisierung der OSB-Anlage. Darüber hinaus sind Optimierungsmaßnahmen in den Bereichen Infrastruktur und Warenfluss geplant. Das Investitionsvolumen für die erste Phase wurde von Kronospan in einer am 19. Mai im Luxemburger Wirtschaftsministerium durchgeführten Präsentation mit 150-170 Mio € angegeben.



Für die zweite, ab 2021 laufende Phase sind der Ausbau der Recylingholzkapazitäten, der Bau einer Spanplattenanlage sowie die Rückwärtsintegration in die Leimproduktion vorgesehen. Die neue Spanplattenanlage soll dabei zu 100 % mit Recyclingholz betrieben werden.