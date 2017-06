Kanada legt Hilfsprogramm über 867 Mio Can$ auf

Um die negativen Auswirkungen durch die von den USA in dem laufenden Handelsstreit auf Schnittholzlieferungen aus Kanada verhängten Strafzölle aufzufangen, hat die kanadische Regierung ein Hilfsprogramm für die heimische Holzindustrie über insgesamt 867 Mio Can$ angekündigt. Wie Jim Carr, Kanadas Minister of Natural Resources, und die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland, am 1. Juni angekündigt haben, umfasst das Programm 605 Mio Can$, die für Darlehen, Garantien für Löhne oder auch Maßnahmen zur Diversifizierung des Absatzes verwendet werden sollen. Weitere 260 Mio Can$ stehen in den nächsten drei Jahren für eine Erweiterung bestehender Maßnahmen zur Verfügung.



Nach Angaben von Carr ist das Programm nicht nur als Reaktion auf die US-Sanktionen zu sehen, sondern vielmehr auch dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der kanadischen Holzindustrie nachhaltig zu verbessern. Die Darlehen und Darlehensgarantien werden von der Export Development Bank of Canada und der Business Development Bank of Canada bereitgestellt.