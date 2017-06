Kährs: Umsatzzuwächse in allen Geschäftsbereichen

Der skandinavische Bodenbelagskonzern Kährs hat das erste Quartal mit einem Umsatzplus von 16 % auf 782 Mio skr abgeschlossen. Auch die Ergebnisse haben sich laut der heute veröffentlichten Geschäftszahlen, deren ursprüngliche Publikation bereits für den 12. Mai vorgesehen war, deutlich verbessert. Demnach hat sich das bereinigte EBITDA um 21 % auf 92 Mio skr erhöht. Das EBIT legte um 26 % auf 63 Mio skr zu. Auch das bereinigte EBIT der aktuellen Berichtsperiode hat mit 68 Mio skr den Vorjahreswert deutlich übertroffen. Gleiches gilt für den Nettogewinn mit 45 Mio skr. Die Zahl der Beschäftigten zum Ende des ersten Quartals ist im Vergleich zum Vorjahr um 107 auf 1.695 angestiegen; vor allem an den Produktionsstandorten wurde personell aufgestockt.



Kährs konnte in allen vier Geschäftsbereichen Umsatzzuwächse erzielen. Im Hinblick auf die Ertragslage zeigen sich allerdings eine unterschiedliche Entwicklungen. So hat sich der Umsatz mit Holzfußböden im Geschäftsbereich „Nordics“ um 18 % auf 389 Mio skr erhöht. Vor allem in Schweden aber auch in Norwegen und Finnland konnte der Konzern demnach zulegen. Das EBITA hat sich um 75 % auf 42 Mio skr verbessert.



Im Geschäftsbereich „Europe“ wurden insgesamt 188 Mio skr mit dem Verkauf von Holzfußboden erwirtschaftet; dies entspricht einem Anstieg um rund 3 % gegenüber dem Vorjahreswert. Während das Geschäft in Deutschland und in der Schweiz als stagnierend bezeichnet wird, konnten auf anderen Märkten wie Frankreich und Großbritannien Zuwächse verbucht werden. Beim EBITA kam es in dem Geschäftsbereich zu einem leichten Rückgang auf 18 Mio skr.



Der ebenfalls auf das Holzfußbodengeschäft ausgerichtete Geschäftsbereich „Other Markets“ hat ein Umsatzwachstum von 7 % auf 148 Mio skr erreicht. In diesem Segment hat Kährs unter anderem von vorteilhaften Wechselkurseffekten profitiert; organisch gab der Umsatz um 4 % nach. Die beiden wichtigsten Länder in diesem Segment haben sich gegenläufig entwickelt; während es in den USA leichte Zuwächse gab, blieb der russische Markt weiterhin schwach. Das EBITA hat sich hier auf 2 Mio skr halbiert.



Im Geschäftsbereich „Resilient Global", in dem das Geschäft mit elastischen Bodenbelägen, Laminatboden und Fliesen zusammengefasst wird, ist der Umsatz um 27 % auf 57 Mio skr angestiegen. Das EBITA hat um 40 % auf 7 Mio skr zugenommen.