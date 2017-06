John Deere bietet Kranspitzensteuerung für Harvester an

John Deere bietet die 2013 für Forwarder vorgestellte Kranspitzensteuerung (Intelligent Boom Control IBC) nun auch für Harvester an. Das System, das eine deutliche einfachere Steuerung des Krans ermöglicht, wird von John Deere auf der nächste Woche beginnenden Leitmesse für Forstmaschinen und Forsttechnik Elmia Wood in Jönköping/Schweden vorgestellt.



Durch die Kranspitzesteuerung ergeben sich für Forstunternehmer wirtschaftliche Vorteile. Zum einen erhöht sich die Produktivität durch die schnelleren Bewegungen des Harvester- oder Forwarderkrans. Zum anderen fällt aber auch die Zeit kürzer aus, die zum Erlernen der Kranbedienung benötigt wird. Im Gegensatz zu konventionellen Kransteuerungen steuert der Harvester- oder Forwarderfahrer mit einer Bewegung des Joy-Sticks nicht einen Hydraulikzylinder des Krans an sondern löst einen Bewegungsablauf aus.



Auf der Elmia Wood wird die Kranspitzensteuerung an eine Harvester John Deere Typ 1270 vorgeführt. Forstunternehmer haben die Möglichkeit die Steuerung sowohl in dem Harvester als auch in einem Simulator testen.