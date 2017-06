Japan hat 3,7 % mehr Nadelschnittholz importiert

Im Verlauf des ersten Quartals hat Japan insgesamt 714.492 m³ Nadelschnittholz aus Europa importiert, was einer Steigerung zum Vorjahreszeitraum um 3,7 % entspricht. Laut den vom Japan Lumber Journal veröffentlichten Außenhandelszahlen konnte Finnland seine Position als größter europäischer Lieferant festigen. Die japanischen Schnittholzeinfuhren aus Finnland stiegen demnach um 5,1 % auf 263.268 m³, was einem Anteil an den gesamten europäischen Importen von rund 36,8 % entspricht. Mit insgesamt 212.371 m³ wurden die Bezüge aus Schweden um 8,8 % noch stärker ausgeweitet; Schwedens Anteil betrug damit rund 29,7 %. Deutlich gesunken sind hingegen die Einfuhren aus Österreich, die um 28,3 % auf 69.270 m³ nachgegeben haben. Auch die Importe aus Rumänien blieben unter Vorjahr und gaben um 17,2 % auf 52.674 m³ nach.