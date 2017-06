In Teilen Schwedens droht eine Borkenkäferkalamität

In Teilen des Norrlandes stieg in der vergangenen Woche die Zahl der in Pheromonfallen gefundenen Borkenkäfer auf zum Teil über 10.000 Individuen an. Nach Angaben der Swedish Forest Agency (Skogsstyrelsen) waren seit Beginn des Monitorings in Schweden keine vergleichbaren Fangzahlen während einer Hauptschwärmphase verzeichnet worden.



Die Regionen Västernorrland, das nördliche Gävleborg sowie Teile des Jämtland gelten derzeit als Risikogebiete für eine Borkenkäferkalamität bzw. einen starken Stehendbefall. Die Situation in Götaland wird hingegen als eher entspannt eingestuft.