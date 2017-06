Ikea-Konzern baut Filialnetz in Nordamerika weiter aus

Der schwedische Ikea-Konzern hat gestern mit den Bauarbeiten für sein neues Einrichtungshaus in Québec City begonnen. Die Eröffnung der 31.386 m² großen Filiale ist für Spätsommer 2018 geplant. Seit Dezember 2015 betreibt das Unternehmen bereits einen „Pick-up and Order Point“ in Québec City.



Derzeit bestehen in Kanada zwölf Ikea-Einrichtungshäuser, sechs Pick-up and Order Points und neun „Collection Points“. Ein weiteres Einrichtungshaus soll im Herbst dieses Jahres in Halifax hinzukommen. Bis 2025 will Ikea die Anzahl der Einrichtungshäuser in Kanada auf 24 verdoppeln.



In den USA hat Ikea am Mittwoch ein neues Einrichtungshaus in Columbus/Ohio eröffnet; damit kommt der schwedische Möbelkonzern auf insgesamt 44 Standorte in den USA. Im Herbst sollen weitere Filialen in Grand Prairie/Texas, Fishers/Indiana und Jacksonville/Florida hinzukommen. Anfang Mai hat Ikea die Planungen zum Bau eines Möbelhauses in Oak Creek/Wisconsin eingereicht. Sollte die Stadt das Vorhaben genehmigen, könnte noch diesen Sommer mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Eröffnung ist für Sommer 2018 vorgesehen. Des Weiteren plant Ikea eine Filiale in Nashville/Tennessee. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen könnte hier im Frühjahr 2019 mit dem Bau begonnen werden. Die Eröffnung ist für Sommer 2020 geplant.