IFN: Umsatzanstieg hat Prognose deutlich übertroffen

Der österreichische Bauelementekonzern IFN-Holding hat 2016 seinen Gruppenumsatz um 13,3 % auf 495 Mio € erhöht. Damit wurde das bislang höchste Wachstum in der Unternehmensgeschichte erreicht. Auch die Prognose wurde übertroffen; ursprünglich hatte die IFN-Holding einen Umsatzanstieg in Höhe von 8,5 % in Aussicht gestellt. Zu der positiven Entwicklung haben alle Unternehmensbereiche beigetragen. Beim Fensterhersteller Internorm ist der Umsatz um rund 5 % auf 322 Mio € gestiegen und Schlotterer Sonnenschutzsysteme konnte sogar um 21 % zulegen. Der Türenhersteller Topic erzielte ein Umsatzplus von 10 %, der Fassadenhersteller GIG ist um 18 % gewachsen und die beiden Fenster- und Türenbauer HSF und Kastrup haben Zuwächse von 9 % bzw. 3 % erwirtschaftet.



Das EBIT auf Konzernebene hat sich um 41,3 % auf 29,3 Mio € verbessert; dies entspricht einer Umsatzrendite in Höhe von 5,9 %. Im Jahresdurchschnitt wurden in der Unternehmensgruppe insgesamt 3.052 Mitarbeiter beschäftigt, 3,8 % bzw. 112 Mitarbeiter mehr als im Vorjahr.



Der Start in das laufende Geschäftsjahr verlief laut Unternehmensangaben weiter positiv. Der Auftragseingang bei Internorm liegt aktuell rund 5 % über dem Plan. GIG weist ebenfalls einen überplanmäßigen Auftragseingang auf. Auch Topic, HSF, Schlotterer und Kastrup verzeichneten höhere Aufträge als im Jahr zuvor und bewegen sich damit im Bereich der Planvorgaben. Für 2017 erwartet die IFN-Holding einen erneuten Umsatzanstieg um rund 7 % auf 530 Mio €.