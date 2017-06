IFN-Holding will in diesem Jahr 40 Mio € investieren

Das Internationale Fensternetzwerk IFN-Holding mit Sitz in Traun/Österreich hat für das laufende Geschäftsjahr ein Investitionspaket von insgesamt rund 40 Mio € veranschlagt. In einer heute veröffentlichten Mitteilung kündigt das Unternehmen Investitionen in den Ausbau seiner Standorte, in neue Technologien sowie in den Vertrieb an. Zusätzlich zu den konkreten Investitionsvorhaben bei den bestehenden Tochtergesellschaften zeigt sich IFN-Finanzvorstand Johann Habring auch offen für neue Beteiligungen; zuletzt hatte IFN im Herbst 2015 den dänischen Fenster- und Türenhersteller Kastrup Vinduet mehrheitlich übernommen.



Fast zwei Drittel der in diesem Jahr geplanten Investitionssumme, insgesamt 26 Mio €, sollen dem österreichischen Tochterunternehmen Internorm International zufließen. Davon sollen rund 13 Mio € in Fertigungstechnologien für neue Produkte investiert werden. Weitere 8 Mio € sind für die Modernisierung der drei Fensterwerke Traun, Lannach und Sarleinsbach vorgesehen. Der Rest steht für den Vertrieb und sonstige Investitionen zur Verfügung.



Mit rund 9 Mio € ist der zweitgrößte Posten im diesjährigen Investitionspaket für die österreichische Tochtergesellschaft Schlotterer Sonnenschutzsysteme reserviert. Für den Fassadenhersteller GIG Holding und den dänischen Fenster- und Türenbauer Kastrup stehen jeweils 1,5 Mio € zur Verfügung. Beim österreichischen Türenhersteller und dem slowakischen Fenster- und Türenhersteller HSF sind kleinere Adaptierungen an Gebäuden und am Maschinenpark von jeweils rund 500.000 € geplant. Rund 1 Mio € sollen innerhalb der Holding verbleiben.