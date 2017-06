Hornbach hat im ersten Quartal deutlich zugelegt

Die Hornbach Baumarkt AG sowie die übergeordnete Hornbach Holding konnten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 (Ende Februar) deutliche Zuwächse verbuchen. Laut der am vergangenen Freitag veröffentlichten Ad hoc-Mitteilungen hat demnach Hornbach Baumarkt im Berichtszeitraum einen Umsatz von 1,130 Mrd € erwirtschaftet, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr um 6,7 % entspricht. Das EBIT stieg überproportional um rund 26 % auf 77 Mio €.



Auf Gruppenebene hat sich der Umsatz um 7,1 % auf 1,196 Mrd € und das EBIT um rund 21 % auf 92 Mio € erhöht. Neben Hornbach Baumarkt gehört auch der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH (HBU) zur Holding, für den bislang aber keine Quartalszahlen veröffentlicht wurden.



Die positive Ertragsentwicklung im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres führt Hornbach auf das flächenbereinigte Umsatzwachstum in Verbindung mit einem überproportional gestiegenen Rohertrag zurück. Außerdem haben sich die insgesamt günstigen Kostenrelationen günstig auf das EBIT ausgewirkt.



An seiner Umsatz- und Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2017/2018 hält der Konzern weiterhin fest. Für die drei Folgequartale wird mit vergleichsweise höheren Filial- und Verwaltungskosten gerechnet, so dass sowohl in der Holding als auch bei Hornbach Baumarkt ein leicht verbessertes EBIT bzw. ein bereinigtes EBIT auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt wird. Im Hinblick auf den Umsatz wird von einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Weitere Details zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung des ersten Quartals sollen am 30. Juni veröffentlicht werden.