Hornbach-Gruppe: Wachstum in beiden Teilkonzernen

Die Hornbach-Gruppe konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2016/2017 ihren Wachstumskurs erneut fortsetzen. Laut einer gestern veröffentlichten Unternehmensmitteilung haben beide Teilkonzerne beim Umsatz und beim EBIT zulegen können. Die erreichten Steigerungen liegen dabei jeweils im Rahmen der Prognosen.



Der Teilkonzern Hornbach Baumarkt hat seinen Umsatz um 5 % auf 3,710 Mrd € gesteigert. Flächenbereinigt wurde ein Plus von 3 % erzielt. Das Wachstum wurde vor allem im ausländischen Handelsgeschäft erzielt; in der Region „Übriges Europa“ stieg der Umsatz überproportional um 9,6 % auf 1,670 Mrd €. Im vergangenen Jahr hat Hornbach sein internationales Filialnetz um drei großflächige Baumärkte an den Standorten Prag/Tschechische Republik, Rum bei Innsbruck/Österreich sowie Amsterdam/Niederlande erweitert. Flächenbereinigt lag der Umsatz in der Region 5,1 % über dem Vorjahr. In Deutschland wurde der Nettoumsatz um 1,5 % auf 2,040 Mrd € ausgeweitet; flächenbereinigt konnte Hornbach hier um 1,4 % zulegen. Das EBIT hat sich um 8,1 % auf 97,5 Mio € verbessert. Beim Vorsteuerergebnis wurde immerhin noch ein leichter Anstieg um 1,2 % auf 79,3 Mio € erreicht. Im Gegensatz dazu hat der Jahresüberschuss aufgrund einer höheren Steuerbelastung deutlich um 27,0 % auf 52,9 Mio € nachgegeben.



Im Teilkonzern Hornbach Baustoff Union (HBU), in dem die Baustoffhandelsfilialen zusammengefasst werden, wurde ein Umsatzwachstum von 4,8 % auf 228,9 Mio € verzeichnet. Das EBIT von HBU ist mit 4,2 Mio € um 82,6 % gestiegen.



Die gesamte Hornbach-Gruppe, die in der Hornbach Holding zusammengefasst wird, hat im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz in Höhe von 3,941 Mrd € erwirtschaftet und damit das Vorjahresniveau um 4,9 % übertroffen. Das Gruppen-EBIT hat sich um 14 % auf 156,8 Mio € erhöht. Beim Vorsteuerergebnis wurde ein Plus von 15,1 % auf 130,1 Mio € erreicht, während der Konzerngewinn mit 89,9 Mio € geringer ausgefallen ist.