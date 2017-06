Hornbach-Baumärkte: Zweistelliges Plus im Ausland

Die auf den DIY-Einzelhandel ausgerichtete Hornbach Baumarkt AG hat in dem Ende Mai zu Ende gegangenen ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2017/2018 ihren Umsatz um 6,7 % auf 1,130 Mrd € gesteigert. Flächen- und wechselkursbereinigt hat sich der Umsatz um 5,4 % erhöht. Das Auslandsgeschäft hat sich für Hornbach erneut besser entwickelt als der Inlandsmarkt. Die 98 Baumärkte in Deutschland haben 613,4 Mio € umgesetzt. Der Vorjahreswert wurde damit um 3,6 % übertroffen, flächenbereinigt fiel das Plus mit 3,8 % noch etwas höher aus. Im restlichen Europa ist der Umsatz um 10,7 % (flächen- und wechselkursbereinigt +7,5 %) auf 516,9 Mio € gestiegen. Mit diesem überproportionalen Wachstum hat sich der Auslandsanteil am Umsatz des Teilkonzerns Hornbach Baumarkt AG von 44,1 % auf 45,7 % erhöht. Nach der Eröffnung des neuen Bau- und Gartenmarktes in Den Haag/Niederlande im April betreibt Hornbach im Ausland inzwischen 58 Standorte.



Das im Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH zusammengefasste Baustoffhandelsgeschäft, das derzeit 25 Baustoffhandlungen in Südwestdeutschland sowie zwei im französischen Lothringen betreibt, hat sich mit einem Umsatzplus von 13,8 % auf 64,6 Mio € noch stärker entwickelt. Der Konzernumsatz hat damit um 7,1 % auf 1,195 Mrd € zugelegt. Die Ergebniszahlen sind noch deutlich stärker gestiegen. Als Gründe nannte Hornbach das flächenbereinigte Umsatzwachstum, den überproportionalen Anstieg des warenwirtschaftlichen Rohertrags sowie die verbesserten Kostenrelationen im operativen Handelsgeschäft. Das EBIT lag mit 92,7 Mio € um 21,2 % über dem Vorjahreswert. Davon wurden 77,6 Mio € von der Hornbach Baumarkt AG beigesteuert.