Holzwerkstoffabsatz von Masisa hat nachgegeben

Der Holzwerkstoffabsatz der chilenischen Masisa hat im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um 6,3 % auf 433.910 m³ nachgegeben. Zu diesem Rückgang haben Spanplatten mit 234.920 m³ und MDF mit 198.990 m³ jeweils in ähnlichem Umfang beigetragen. Der für das vierte Quartal angegebene Gesamtabsatz von 482.600 m³ wurde um 10,1 % unterschritten.



Die Absatzzahlen bei Schnittholz (-11,6 %) und Holztüren (-53,9 %) haben im ersten Quartal auf 66.900 m³ bzw. 470 m³ noch deutlicher nachgegeben und damit den Trend aus den vorangegangenen Quartalen bestätigt. Im Geschäftsbereich „Industrial“ konnte lediglich das Absatzvolumen bei MDF-Mouldings durch höhere Lieferungen in den USA um 21,0 % auf 48.920 m³ gesteigert werden. Damit hat auch der Gesamtabsatz des Bereiches um 5,2 % auf 550.200 m³ nachgegeben.



Nach Angaben von Masisa konnten die gesunkenen Liefermengen durch höhere Preise in allen Absatzregionen überkompensiert werden. Der Umsatz des Geschäftsbereiches Industrial ist damit um 10,4 % auf 208,6 Mio US$ gestiegen. Das EBITDA hat um 32,7 % auf 25,1 Mio US$ zugelegt.