Holzhandelsumsatz liegt gut 2 % über dem Vorjahr

In den ersten fünf Monaten ist der Umsatz des deutschen Holzhandels laut dem monatlichen Betriebsvergleich des GD Holz im Vergleich zum Vorjahr um gut 2 % gestiegen. Für das erste Quartal war eine Umsatzsteigerung von gut 3 % ausgewiesen worden; der März hatte sich mit einem Plus von 10 % dabei besonders stark entwickelt. Im April lag der Branchenumsatz laut den auf dem Holzhandelstag in Leipzig vorgestellten Zahlen dagegen nur leicht über dem Vorjahreswert. Einzel- und Großhandel haben sich im Fünfmonatszeitraum unterschiedlich entwickelt. Während der Einzelhandel per Ende Mai leicht im Minus lag, konnte der Großhandelsumsatz um über 3 % gesteigert werden.



Der diesjährige Holzhandelstag ist nach Aussage des GD Holz-Vorsitzenden Jürgen Klatt mit rund 250 Teilnehmern noch besser besucht als in den Vorjahren. Die stärkere Beteiligung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass neben der Holzland-Kooperation auch der Holzring seine Gesellschafterversammlung erstmals an den Holzhandelstag angebunden hatte. Beide Kooperationen haben heute Morgen getagt. Heute Nachmittag wurde die Mitgliederversammlung des GD Holz durchgeführt.