Hoher Sachschaden durch Brand im Sägewerk Gaiser

Ein Brand in dem Sägewerk und der Holzhandlung Gaiser & Söhne in Ulm hat heute in den frühen Morgenstunden nach ersten Schätzungen einen Schaden von 1,5 Mio € verursacht. Nach Angaben der Polizei kann sich die Schadenhöhe aber auch noch verändern, sobald die genaueren Untersuchungen abgeschlossen sind. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.



Das mit einer Gatterlinie sowie Trocknungs- und Hobelanlagen ausgestattete Sägewerk ist auf den Einsschnitt von Nadellangholz ausgelegt. Laut der Firmenhomepage werden Bauholzsortimente sowie Hobelware und Gartenholzprodukte wie Terrassendielen hergestellt.