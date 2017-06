Hexion treibt Entwicklung von bio-basierten Harzen voran

Der US-amerikanische Harzhersteller Hexion will bis zum dritten Quartal sein Forschungs- und Entwicklungszentrum im kanadischen Edmonton/Alberta erweitern. Neben zusätzlichen Analysegeräten beinhaltet die Investition auch eine neue Laboranlage, auf der Holzwerkstoffe mit neuentwickelten Harzsystemen verpresst werden können. Die zusätzlichen Kapazitäten sollen in erster Linie für die Entwicklung von bio-basierten Harzen für die Holzwerkstoffproduktion genutzt werden.



Ein Schwerpunkt ist dabei die Ersetzung von Phenol durch bio-basierte Rohstoffe, insbesondere durch Lignin. Hexion will damit auch auf die in Alberta laufenden Projekte für die Ligninproduktion zurückgreifen. Mit Unterstützung von Alberta Innovates (AI) hatte so zum Beispiel West Fraser im zweiten Quartal 2016 in seinem Zellstoffwerk Hinton/Alberta eine kommerzielle Produktionsanlage für Lignin in Betrieb genommen.



Mit den neuentwickelten Lignin-basierten Harzen will Hexion mittelfristig die bestehende „EcoBind“-Produktpalette erweitern. Unter dieser Bezeichnung liefert das Unternehmen Leimharze für die Holzwerkstoffproduktion, die sich unter anderem durch reduzierte Formaldehyd-Emissionswerte auszeichnen. Bislang umfasst die EcoBind-Produktpalette UF-Harze mit sehr niedrigem Molverhältnis sowie Harzsysteme mit speziellen Formaldehydfängern. Erst kürzlich hat Hexion unter der Bezeichnung „EcoBind One“ einen neuen, speziell für die MDF- und Spanplattenproduktion entwickelten Formaldehydfänger vorgestellt.