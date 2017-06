Hasslacher übernimmt Leimholzproduzenten Nordlam

Nur rund neun Monate nach der Übernahme von 75 % der Anteile an Hess Timber wird die österreichische Hasslacher-Gruppe nun auch den zur italienischen Rubner-Gruppe gehörenden Leimholzproduzenten Nordlam übernehmen. Der Präsident der Rubner Holzindustrie Stefan Rubner und Hasslacher-Geschäftsführer Christoph Kulterer haben gestern einen entsprechenden Vertrag zur Übernahme aller Anteile der beiden am Standort Magdeburg ansässigen Firmen Nordlam GmbH und Abbundzentrum Nordlam GmbH. Die Freigabe der Übernahme durch die Kartellbehörden wird für Ende Juli erwartet.



Mit der Übernahme erweitert Hasslacher seine Produktionskapazität für Brettschichtholz (BSH) innerhalb der Gruppe um insgesamt rund 200.000 m³ auf künftig etwa 330.000 m³/Jahr. Die derzeit rund 250 Nordlam-Mitarbeiter werden von Hasslacher übernommen. Hasslacher plant zudem die Produktion in Magdeburg weiter auszubauen und das Produktportfolio mittelfristig zu erweitern.