Hagebau-Aufsichtsratsvorsitzender wurde wiedergewählt

Auf der heute in Amsterdam durchgeführten Gesellschafterversammlung der Hagebau-Gruppe wurden die Aufsichtsräte Johannes Schuller (Bauzentrum Mayer GmbH & Co. KG, Ingolstadt) und Julian Tintelnot (Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG, Bad Salzuflen) für weitere vier Jahre wiedergewählt. Schuller war auf der Gesellschafterversammlung 2015 zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden; im vergangenen Jahr hatte er von Hartmut Richter (Richter Baustoffe GmbH & Co. KGaA, Lübeck) den Vorsitz übernommen. Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist in diesem Jahr Matthias Schäfer (MS Holz GmbH, Wiesbaden); für ihn wurde Benedikt Hüttemann (Hüttemann Holzfachzentrum GmbH, Düsseldorf) neu gewählt. Sein Mandat läuft bis 2020.



Weitere Mitglieder im Hagebau-Aufsichtsrat sind: Christoph Lehrmann als stellvertretender Vorsitzender (Bauking AG, Helmstedt), Andreas Augen-thaler (Anton Mayrose GmbH & Co. KG, Meppen), Michael Batzner (Hans Batzner GmbH, Ebern), Hartmut Buhren (Baustoffzentrum Harbecke, Mühl-heim), Robert Grieshofer (C. Bergmann KG, Traun/Österreich) und Felix Mölders (Mölders Gruppe, Bad Bevensen). Kooptiertes Mitglied ist Hans Ge-org Maier.



Die Gesellschafterversammlung in Amsterdam ist mit 650 Teilnehmern fast so gut besucht wie die letztjährige Veranstaltung in Berlin, die mit über 700 Teilnehmern die bestbesuchte der Kooperationsgeschichte war. 2015 waren rund 550 Teilnehmer nach Wien gekommen. Im vergangenen Jahr ist der über die Hagebau-Zentrale fakturierte Gruppenumsatz laut dem in Amsterdam vorgelegten Geschäftsbericht um 2,8 % auf 6,26 Mrd € gestiegen. Der Umsatz lag damit zum dritten Mal in Folge über 6 Mrd €; 2014 waren 6,06 Mrd € und 2015 dann 6,09 Mrd € umgesetzt worden.