Haas trennt sich jetzt auch von HocoHolz Hofstetter

Die Haas-Gruppe hat den Parkett und Leistenhersteller HocoHolz Hofstetter mit Sitz in Eggenfelden an die Hoco Holding verkauft. Damit hat sich Haas von einem weiteren Bauelementehersteller getrennt. HocoHolz Hofstetter ist das zweite Unternehmen unter dem Dach der Hoco Holding. Bei dem anderen Unternehmen handelt es sich um die Hoco Fenster und Haustüren GmbH, die ihren Sitz ebenfalls in Eggenfelden hat und ursprünglich auch zur Haas-Gruppe gehörte. Mit dem Ende 2015 vollzogenen Verkauf des Haas-Geschäftsbereichs Bauelemente war Hoco Fenster und Haustüren zunächst an die Beteiligungsgesellschaft Adcuram übergegangen. Nur wenige Monate später, im August 2016, hat Adcuram Hoco Fenster und Haustüren dann aber wieder verkauft. Käufer waren das Investmentunternehmen Navigis und die Beratungsfirma Apex Performance Consulting, die hinter der Hoco Holding stehen.



Im Zuge der aktuellen Transaktion haben Harald Meyer, General Manager bei Apex, und Philipp Stiehl, Vorstand bei Navigis, mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung von HocoHolz Hofstetter übernommen. Hanspeter Lachner, der bislang zusammen mit Dr. Tanja Haas-Lensing das Unternehmen geleitet hat, bleibt als dritter Geschäftsführer weiterhin im Unternehmen. Meyer und Stiehl bilden auch bei Hoco Fenster und Haustüren bereits die Geschäftsführung.



HocoHolz Hofstetter produziert unter anderem massive, furnier- und folienummantelte Leisten, Zwei- und Dreischichtparkett sowie Treppenstufen und Handlaufsysteme. Mit rund 200 Mitarbeitern hat das Unternehmen zuletzt einen Umsatz von rund 28 Mio € erwirtschaftet.