Großbritannien belastet Geschäftsentwicklung von Stelmet

Stelmet hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 (31. März) auf dem Hauptabsatzmarkt Großbritannien weniger Gartenholzprodukte verkaufen können. Darüber hinaus hat die Wechselkursentwicklung des britischen Pfunds zum polnischen Zloty Umsatz und Ertrag belastet. Beides konnte durch die gestiegenen Verkäufe in Kontinentaleuropa mit einem Umsatzplus von 14 % in Deutschland, 9 % in Frankreich oder 6 % in Polen, nicht ausgeglichen werden. Der Umsatz von Stelmet ist entsprechend im ersten Halbjahr um 4 % auf 228,4 Mio Zloty zurückgegangen. Beim EBTDA ergibt sich ein Minus von 21 % auf 22,6 Mio Zloty, der Gewinn nach Steuern sank um 28 % auf 10,5 Mio Zloty.