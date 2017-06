Großbrand bei Sägewerk Feldbacher Holzverarbeitung

In dem österreichischen Säge- und Hobelwerk Feldbacher in Lengau ist es gestern Nachmittag zu einem Großbrand gekommen, bei dem drei Lagerhallen zerstört wurden. Laut österreichischen Medienberichten wurde der Brand durch einen Kleintransporter ausgelöst, der Feuer gefangen und von der Fahrzeugführerin neben einer der Lagerhallen abgestellt worden war. Von dem Fahrzeug griffen die Flammen auf eine benachbarte Lagerhalle und von dort auf zwei weitere Hallen über. Über den Sachschaden ist bislang noch nichts bekannt.



Feldbacher schneidet pro Jahr rund 15.000 fm ein. Das Produktspektrum reicht von Listen- und Vorratsbauholz über Brettware bis zu Latten und Fensterholz. Im Bereich der Weiterverarbeitung verfügt das Unternehmen über jeweils fünf Trockenkammern sowie Hobelanlagen von Weinig. Darüber hinaus stellt Feldbacher über eine Keilzink- und eine Pressenanlage Konstruktions- und Leimholz her.



Neben Holzprodukten in den Holzarten Fichte/Tanne werden auch Eichen- sowie Kiefern- und in größerem Umfang auch Lärchensortimente angeboten.