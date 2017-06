Geschäftsführer Heinen scheidet bei Poggenpohl aus

Geschäftsführer Patrick Heinen ist mit sofortiger Wirkung bei dem Küchenmöbelhersteller Poggenpohl ausgeschieden. Seine Aufgabenbereiche wurden von Thomas Kredatus mitübernommen. Kredatus war im Zuge des Gesellschafterwechsels im Februar in die Poggenpohl-Geschäftsführung berufen worden und dort bislang für die Bereiche Supply Chain, Einkauf und IT sowie die Optimierung von Unternehmensprozessen verantwortlich. Heinen war im Oktober 2015 vom früherem Eigentümer Nobia zu Poggenpohl gewechselt; seit dem Eintritt von Kredatus hat er die Bereiche Finanzen und Controlling, Vertrieb, Marketing, Design, Produkt- und Innovationsmanagement sowie Human Resources verantwortet.



Nobia hatte den Verkauf von 98,57 % der Poggenpohl-Anteile an Adcuram zum 1. Februar dieses Jahres vollzogen. Mit rund 500 Mitarbeitern erwirtschaftet Poggenpohl einen Umsatz von 110 Mio €.