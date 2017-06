Geschäftsbetrieb von Nolff erfolgreich übertragen

Der Geschäftsbetrieb der bislang zur la Cour-Gruppe gehörenden Küchen- und Badmanufaktur Nolff mit Sitz in Schweinfurt wurde vom Insolvenzverwalter Dr. Hubert Ampferl an die im Mai neu gegründete Nolff Möbelwerk GmbH & Co. KG mit Sitz in Murrhardt übertragen. Gesellschafter des neuen Unternehmens sind Dirk Nolff (bisheriger Werksleiter), Friedhelm Meiners (bis Ende Dezember 2015 Geschäftsführer Vertrieb), Karl-Peter Wühr (EDV-Leiter) und der bisherige geschäftsführenden Gesellschafter Johannes la Cour. Die Geschäftsführung hat Dirk Nolff übernommen. Laut einer Mitteilung vom 9. Juni konnten am Standort Murrhardt rund 80 % der Arbeitsplätze erhalten bleiben; insgesamt werden 34 der zuvor rund 50 Mitarbeiter weiterbeschäftigt.



Nachdem im Rahmen des Insolvenzverfahrens mit verschiedenen potentiellen Investoren Gespräche geführten worden waren, fiel die Entscheidung letztlich zugunsten eines Managements Buy-Outs (MBO). Ausschlaggebend dafür war unter anderem auch die Bereitschaft des Inhabers der Markenrechte, Johannes la Cour, diese dem Nachfolgeunternehmen weiterhin zur Verfügung zu stellen.



Die Küchen- und Badmanufaktur Nolff hatte Ende Februar Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der Geschäftsbetrieb konnte seitdem ohne Einschränkungen fortgeführt und auch der Auftragsbestand stabil gehalten werden.