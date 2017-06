FSC-Vollversammlung nächste Woche in Frankfurt

Bei der Vollversammlung von FSC-Deutschland am 27. und 28. Juni in Frankfurt stehen turnusmäßig Wahlen für die Position des Vorsitzenden und der Vorstände für die FSC Wirtschaftskammer an. Aktueller Vorsitzender ist Dirk Riestenpatt (Berliner Forsten), die Vorstände der Wirtschaftskammer sind Hans Röhrs (Der Holzring) und Dr. Gerd Loskant (Forstamt Stadt Boppard).



Weiteres Thema wird die Risikobewertung für nicht FSC-zertifiziertes deutsches Holz sein, das etwa bei FSC Mix-Produkten beigemischt wird. Nachdem der Konsultationsprozess für eine Controlled Wood-Risikobewertung für Deutschland Ende April abgeschlossen wurde, arbeitet FSC Deutschland seit Anfang Mai an einem zweiten Entwurf. Mit Hilfe des Verfahrens wird die Forst- und Holzwirtschaft eines Landes in „low risk" oder „specified risk" klassifiziert. In den mit low risk beurteilten Ländern darf Holz aus nicht gemäß FSC-zertifizierten Wäldern mit FSC-Holz gemischt werden, ohne dass aufwändige Zusatzprüfungen durch die einzelnen Unternehmen selbst notwendig sind.