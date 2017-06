Flachglasbranche hat leichtes Umsatzplus erzielt

Die deutschen Flachglashersteller haben ihren Umsatz im Jahr 2016 um 2,1 % auf 2,559 Mrd € gesteigert. Erstmals seit Längerem konnte die Branche somit wieder ein Wachstum ausweisen; 2015 war der Umsatz noch um 1,3 % zurückgegangen und auch in den Jahren 2014 (-0,9 %) und 2013 (-0,6 %) lagen die Umsätze jeweils unter den Vorjahreswerten. Für das laufende Jahr 2017 rechnet der Bundesverband Flachglas (BF) mit einem ähnlichen Umsatz wie im vergangenen Jahr. Der Verband bezieht sich dabei auf eine von ihm in Auftrag gegebene Studie des Marktforschungsunternehmens B+L Marktdaten, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird.



Die Absatzmenge des Ausgangsproduktes „Floatglas“ hat sich um 0,5 % auf 133,8 Mio m² erhöht. Der Umsatz legte um 0,7 % auf 610 Mio € zu. Etwas besser hat sich der Bereich „beschichtetes Glas“, das schwerpunktmäßig in der Isolierglasherstellung zum Einsatz kommt, entwickelt. Die Absatzmenge stieg um 1,4 % auf 42,7 Mio m² und der Umsatz konnte um 1,6 % auf 296 Mio € gesteigert werden. Für den Bereich „Isolierglas“ weist die Studie ein Absatzplus von 1,2 % auf 26,5 Mio m² und ein Umsatzwachstum von 2,2 % auf 1,250 Mrd € aus.



Bei den Sicherheitsglasarten verlief die Entwicklung unterschiedlich. Der Absatz von „Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)“ ist leicht auf 17,6 Mio m² zurückgegangen. Der Umsatz lag mit rund 210 Mio € auf Vorjahresniveau. Beim „Verbund-Sicherheitsglas (VSG)“ konnte der Absatz hingegen leicht auf 15,8 Mio m² gesteigert werden. Der Umsatz ist mit 221 Mio € um 3,9 % gestiegen. VSG-Scheiben profitierten im vergangenen vor allem von der Nachfrage nach einbruchhemmenden Fenstern.