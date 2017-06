Finnische Exporte nach Asien nehmen um 40 % zu

Die finnischen Ausfuhren von Nadelschnittholz und Hobelware nach Ostasien haben im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 40 % auf 754.776 m³ bzw. um sechs Prozentpunkte auf einen Anteil von 31 % zugelegt. Laut finnischer Zollbehörde haben wie bereits im Vorjahr vor allem die um 62 % auf 465.338 m³ gestiegenen Lieferungen nach China für die Zunahme gesorgt. Nach Japan wurde mit 234.761 m³ um 8 % mehr Nadelschnittholz geliefert. Die Ausfuhren in Länder des Nahen und Mittleren Ostens haben sich um 9 % auf 229.070 m³ erhöht. Nach Nordafrika wurde mit 494.520 m³ dagegen um 11 % weniger Nadelschnittholz exportiert. An Abnehmer in Europa wurden 917.898 m³ Nadelschnittholz geliefert, ein Plus von 14 %. Für die Zunahme waren vor allem gestiegenen Exporte nach Großbritannien (+19 % auf 232.306 m³) und Estland (+49 % auf 93.712 m³) verantwortlich. Nur unterdurchschnittlich zugenommen haben die Lieferungen nach Frankreich (+3 % auf 139.405 m³) und Deutschland (+9 % auf 129.457 m³).



Die Ausfuhren von sägerauem Nadelschnittholz, die sich um 13 % auf 2,252 Mio m³ erhöhten, besitzen nach wie vor den weitaus größten Anteil an den gesamten Exporten. Die Hobelwarenexporte haben von einem niedrigen Ausgangsniveau kommend allerdings stärker um 31 % auf 154.457 m³ zugelegt.