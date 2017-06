Eurobaustoff bringt Zentralfakturierung über 3 Mrd €

Im ersten Halbjahr ist der zentral fakturierte Einkaufsumsatz der Baustoffhandelskooperation Eurobaustoff über 3 Mrd € gestiegen. Nach Aussage des Geschäftsführungsvorsitzenden Ulrich Wolf wurde diese Marke erstmals bereits zur Jahresmitte übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist der Umsatz um über 5 % gestiegen. Für das erste Quartal hatte Eurobaustoff noch ein Umsatzplus von 8,8 % angegeben.



Die Warenbereiche Holz, Bauelemente, Fliesen/Naturstein und der Bereich Einzelhandel haben sich im ersten Halbjahr schwächer entwickelt als die Kooperation insgesamt, die Einkaufsumsätze lagen aber auch in diesen Bereichen jeweils über den Vorjahreswerten. Überproportionale Zuwächse wurden in den umsatzstarken Bereichen Dach & Fassade, Baumetallen Trockenbau, Dämmstoff und Hochbau erreicht.



Bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen hat Wolf darauf hingewiesen, dass in den letzten Jahren das zweite Halbjahr immer etwas umsatzstärker war als die erste Jahreshälfte. Daher hat er für das Gesamtjahr erneut einen Umsatz über 6 Mrd € ins Auge gefasst. Das gleiche Ziel hatte er bereits im Herbst 2016 für das vergangene Jahr ausgegeben. Der Einkaufsumsatz war dann aber nur um 4,6 % auf 5,86 Mrd € gestiegen.