EPH wird als erster europäischer TPC von EPA anerkannt

Das Entwicklung- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) wurde mit Schreiben vom 8. Juni als erstes europäisches Prüflabor von der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA als „Third Party Certifier (TPC)“ anerkannt. Das EPH kann damit Überwachungs- und Zertifizierungsleistungen für die in den USA geplante Neuregelung der Formaldehyd-Emissionen aus Spanplatten, MDF/HDF und Laubsperrholz übernehmen.



Die als neuer Title VI in den Toxic Substance Control Act (TSCA) aufgenommene Neuregelung soll am 10. Juli rechtswirksam werden. Die darin festgelegten Formaldehyd-Emissionswerte müssen nach der Ende Mai von der EPA veröffentlichten Verschiebung ab dem 22. März 2018 eingehalten werden. Zum gleichen Zeitpunkt werden die Dokumentations- und Kennzeichnungspflichten für die Hersteller und Verarbeiter von Holzwerkstoffen in Kraft treten.