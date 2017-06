EOS-Präsidium für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt

Auf der Generalversammlung der European Organisation of the Sawmill Industry (EOS) am 21. Juni in Wien wurde Sampsa Auvinen von der lettischen Norvik Timber Industry (NTI) für zwei weitere Jahre als Präsident bestätigt. Ernest Schilliger von der Schweizer Schilliger Holz und Joël Lefebvre von der französischen Groupe Lefebvre sind als Vizepräsidenten Nadelschnittholz bzw. Laubschnittholz ebenfalls wieder gewählt worden. Hans-Michael Offner (Johann Offner Holzindustrie/Österreich) gehört dem Präsidium als Ehrenmitglied an.



Die bisherigen Mitglieder des EOS-Vorstandes Kai Merivuori (Geschäftsführer des finnischen Sägewerksverbandes Sahateollisuus), Carsten Doehring (Ilim Timber Europe) und Arion Constantin (Forestfalt/Rumänien) sind in ihren Ämtern bestätigt worden. Neu in den Vorstand wurden Mikael Eliasson (Skogsindustrierna/Schweden), Marc Sève (Monnet-Sève/Frankreich) und Thomas Siat (Siat Braun/Frankreich) gewählt.