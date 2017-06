Eckermann ist seit Januar Betriebsleiter bei Hans Hahn

Guido Eckermann hat bereits zum 1. Januar die neu geschaffene Stelle des Betriebsleiters bei Hans Hahn übernommen. Eckermann ist seit 1983 bei Hans Hahn tätig, zuletzt als Leiter Vertrieb. Von der Ernennung zum Betriebsleiter bleibt die seit September 2014 bestehende Struktur in der Geschäftsführung unberührt. Diese liegt weiterhin allein bei Patricia Maria Andrew. Allerdings ist Andrew nach der Übertragung von Anteilen des bisherigen Alleingesellschafters Hans Hahn zwischenzeitlich auch geschäftsführende Gesellschafterin sowohl der Hans Hahn GmbH als auch der Hans Hahn GmbH & Co. KG ebenfalls mit Sitz in Bochum.