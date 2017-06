Deufol nimmt Werk für Serienprodukte in Betrieb

Der Verpackungsdienstleister und Logistikkonzern Deufol hat vor Kurzem sein neues Werk zur Herstellung standardisierter Verpackungen im tschechischen Cheb offiziell in Betrieb genommen.

Nach dem Abschluss der Anlaufphase soll das Werk bis voraussichtlich Ende dieses Jahres im Normalbetrieb arbeiten. Der Spatenstich zum Bau des mittlerweile 81. Produktionsstandortes des Konzerns erfolgte bereits am 13. Juli vergangenen Jahres, die Fertigstellung war damals für das Frühjahr 2017 angekündigt worden.



Der nun fertig gestellt erste Bauabschnitt verfügt über eine überbaute Fläche von etwa 4.500 m², es bestehen am Standort aber noch ausreichend Erweiterungsflächen. Das Investitionsvolumen lag nach Unternehmensangaben im hohen einstelligen Millionenbereich. Zur Kapazitäten des neuen Werkes sowie zu den Anlagenlieferanten machte Deufol allerdings keine Angaben.