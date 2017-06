Deufol erwirbt drei Standorte von Bentley World Packaging

Der Verpackungsdienstleister und Logistikkonzern Deufol hat laut einer Mitteilung vom 19. Juni 2017 seine US-Aktivitäten mit dem Kauf von drei Niederlassungen des US-amerikanischen Transportverpackungsunternehmens Bentley World-Packaging stark erweitert. Die Niederlassungen, die Deufol über sein US-Tochterunternehmern Deufol Sunman übernommen hat, befinden sich in Pittsburg/Pennsylvania, Cleveland und Cincinnati/beide Ohio. Beide Vertragsparteien machten keine Angaben zur Höhe des Kaufpreises.



Bislang war Deufol neben Sunman/Indiana noch mit der Deufol Charlotte/North Carolina, in den USA vertreten. Laut dem Geschäftsführenden Direktor und Verwaltungsratsmitglied der Deufol Dennis Hübner ist Übernahme Teil der Strategie das Serviceportfolio und Standortnetz des Konzerns weiter auszubauen. Darüber hinaus sind zahlreiche große Industriekunden der Deufol in diesen, jetzt wieder schneller wachsenden, Regionen angesiedelt.